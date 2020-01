Los dardos de Rufián en la investidura: "Calma, está claro que ir a colegios de pago no te hace más educado"

Gabriel Rufián ha tirado de hemeroteca para lanzar reproches a Sánchez

"No van a tumbar 89 años de historia inequívocamente antifascista."

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha lanzado durante su intervención ante el pleno del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno varios dardos hacia la mayoría de partidos. Algunas de sus frases han sido:

"Estos ratones nos hemos atrevido a ponerle el cascabel al gato. Ese acuerdo es el cascabel que los va a controlar, la única pregunta es quien son sus amos que les alimentan y los cuidan."

"Unas palabras obligadas de alguien que hoy no está aquí (refiriéndose a Oriol Junqueras): somos republicanos, somos independentistas, somos catalanes, pero sobre todo y ante todo somos demócratas y como tales jamás ni por activa ni por pasiva favoreceremos un gobierno de la extrema derecha ni de una derecha cada vez mas extrema. Siempre se puede estar dispuesto a dialogar, independientemente de que nosotros estemos o no en prisión, no hacerlo seria traicionarnos a nosotros mismos. Que nadie nos pida que dejemos de defender lo que defendemos: la independencia de nuestro país."

"Tenemos una derecha asilvestrada, a los hechos me remito. A usted, Sánchez, algún gurú de la endoscopia le dijo que utilizando Cataluña como arma arrojadiza electoral ganaría las elecciones. No pasa nada. No se fustigue, no es algo nuevo."

"En su caso olvido algo crucial: no ha habido nunca ningún presidente socialista que haya llegado a Moncloa sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña."

"La campaña que usted hizo insultando y criminalizando a la escuela pública catalana, a los medios públicos catalanes, a las personas que votaron de forma heroica, fue una enorme irresponsabilidad que cometieron tanto ustedes como Podemos, provocando las elecciones del 10 de noviembre. Pero esto no va de repasar e incidir más aun en el pasado. Todos tenemos hemerotoca."

"Somos políticos y políticas, no hay dogmas inamovibles de fe, no somos sacerdotes, curas, la política es movible. Tenemos la obligación de interpretar adecuadamente la realidad cada vez para intentar aportar soluciones a la misma. Aquí no hay iglesias, hay partidos políticos."

"Prefiero malas hemerotecas a dejar de ser útil. Bienvenidos al política, bienvenidos a la política."

"Casi 100 años de cárcel a nueve demócratas por un referéndum."

"Vox pedía a Oriol 75 años de cárcel por votar. PPy CS 25, y usted vía abogacía del estado, 13 años de cárcel. Esa es la receta de algunos de los grupos que están aquí, que más de 2 millones de personas dejemos de existir, de ser quienes somos, de pensar como pensamos y de votar como votamos."

"No le pedimos a nadie, ni siquiera al fascismo, que deje de ser quien es, no le pedimos que deje de votar lo que vota, simplemente pedimos lo mismo para nosotros. Ni nosotros vamos a desaparecer ni muchísima gente tampoco. Nos guste más o nos guste menos, estamos obligados a dialogar, a hacer política."

"ERC se ha presentado a 2 generales y ha ganado las dos con un mensaje claro: diálogo, diálogo y diálogo, y quien diga lo contrario, o no nos conoce, o no nos escucha, o miente."

"Ni se puede implementar una república con el 50% de la población en contra ni imponer una autonomía con un 50% de la población en contra. Lo que hou aquí decimos y presentamos es un compromiso electoral de ERC, dijimos que sentaríamos al gobierno de España en una mesa de dialogo y es lo que hemos hecho."

"Un acuerdo que nace de la necesidad. Nosotros no le tenemos manía al PSOE, tenemos memoria."

"Lo que no unió el afecto lo ha unido el espanto."

"Se ha escrito mucho y se escribirá aun más sobre este acuerdo, pero no es ni más ni menos que un instrumento creado por dos equipos de trabajo de los dos partidos ganadores de las elecciones, en Cataluña y España, al servicio de diálogo y política. En el caso de ERC al servicio de nuestro país, Cataluña. "

"ERC pone al servicio de Cataluña y de la política la fuerza de sus 13 diputados."

"ERC no es parte del problema, es la solución, es un partido al servicio de un país y no un país al servicio de un partido."