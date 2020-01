Minuto a minuto: Sánchez dice que no se va a romper España y confirma la mesa bilateral

9:19: Los españoles han votado Gobierno no parálisis. No es respetable la falta de soluciones. Sánchez vuelve a criticar a la derecha por no aportar soluciones a la gobernabilidad de España. Y que aunque no comparte sus terrores no entiende que no muevan un dedo para que no suceda. Se va a perfilar la España que avanza. EN medio están los que no se suman pero no impiden y se abstienen. Y la otra parte la derecha, la ultraderecha y el nacionalismo intransigente, la bancada del solo es no. Le recuerdo a la bancada de la derecha que los socialistas han ganado cinco veces las elecciones y que también han otorgado votos a la derecha pero quieren un gobierno con amplia representatividad. Y los españoles nos piden resolver el conflicto político en Cataluña. Queremos acuerdos amplios y transversales, un gobierno progresista y abierto a todas las fuerzas que quieran soluciones de progreso.