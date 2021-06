El Govern ofrece un barco burbuja a los 181 jóvenes del hotel covid, pero una decena decide irse ya en avión

Propone que cada CCAA luego haga la recogida de sus alumnos o que los alumnos se queden en el hotel

El Govern balear está haciendo gestiones para fletar un barco con el que trasladar a los alumnos aislados en Mallorca por el 'macrobrote' asociado a viajes de fin de curso, después de que el Juzgado haya tumbado el confinamiento forzoso de 181 estudiantes que no habían dado positivo. Así lo ha anunciado la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, en una rueda de prensa convocada de urgencia tras notificarse el auto del Juzgado y ha confirmado la ministra de Sanidad Carolina Darias. El destino del barco será Valencia.

Con el transporte en barco el Govern plantea que estos alumnos puedan viajar en "un espacio burbuja sólo para ellos", donde no estén en contacto con otros pasajeros, y que una vez en la Península cada Comunidad Autónoma se encargue de recogerlos y llevarlos a su lugar de origen. La otra opción que ha planteado el Govern para estos estudiantes --que ya pueden salir del hotel, pero no tienen alojamiento en la Isla en estos momentos--, es quedarse en el hotel Palma Bellver y terminar allí la cuarentena "que les corresponde hacer".

Alrededor de una decena de estudiantes han abandonado a las 19.00 horas el hotel puente Palma Bellver tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Los jóvenes se han dirigido hacia los taxis que estaban esperando en el hotel y se han montado en ellos rumbo al aeropuerto. En todo momento, estaban dirigidos por los organizadores de los viajes.

En el momento de salir del hotel, desde algunos balcones del establecimiento hotelero han lanzado objetos a la vía pública y, además, en medio del alboroto, una taxista se ha negado a trasladar a los jóvenes y ha obligado a unas de las estudiantes a bajarse del vehículo. A primera hora de la tarde, tras conocer la sentencia, los estudiantes confinados en el hotel recibían al grito de "somos libres" y con música la noticia. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no solo ha llamado a cumplir los protocolos, pero ha reconocido que no pueden impedir el libre movimiento de las personas, en relación a los jóvenes que han hecho caso omiso a la oferta de barco burbuja y se han ido por su cuenta.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma decidía no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el 'macrobrote' asociado a viajes de fin de curso a Mallorca; en concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.

El vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha criticado el auto de la juez que tumba el confinamiento forzoso de los estudiantes del 'macrobrote' que no hayan dado negativo, asegurando que esta decisión "pone en peligro toda la política sanitaria que ha establecido, no sólo el Govern, sino también el Gobierno central" a lo largo de la pandemia. Con esta contundencia se ha expresado el conseller --quien es magistrado-juez en excedencia-- sobre la decisión del Juzgado de no ratificar el confinamiento de aquellos estudiantes que hayan dado negativo o no se hayan sometido a una prueba.

Yllanes ha señalado que el Govern acata la decisión, pese a discrepar "absolutamente" de su fondo, y ha avanzado que la recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Sin embargo, la resolución ya tiene efectos desde este mismo miércoles y ello implica que unos 180 jóvenes pueden abandonar el hotel COVID si lo desean.

1.824 positivos en 12 CCAA y más de 5.000 afectados

El 'macrobrote' entre estudiantes asociado a viajes de fin de curso a Mallorca suma este miércoles al menos 1.824 positivos en 12 Comunidades Autónomas.

Según las cifras proporcionadas esta mañana por el Govern, esto afectaría a 181 jóvenes aislados en el hotel puente. La resolución es ejecutiva y significa que estos 181 alumnos ya pueden abandonar el hotel. Otros 51 estudiantes alojados en este hotel sí habían dado positivo y deberán quedarse.