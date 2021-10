El año pasado "prácticamente no hubo casos de gripe", pero este puede ser histórica

Al no haber habido casi circulación del virus durante casi dos años nuestra inmunidad baja y podemos ser más fácilmente susceptibles. Es "biología pura y ahorro del cuerpo, que no puede mantener constantemente unos niveles de anticuerpos altísimos porque es muy costoso biológicamente". Pero agrega que hay que mirarlo desde un punto de vista poblacional, no individual, porque al final lo que disminuye es la inmunidad de grupo.

Si no nos hemos expuesto a la gripe desde hace casi dos años , porque ni nos hemos contagiado ni vacunado, al final, -indica- "disminuye la inmunidad a nivel de grupo, lo que propicia que haya más infecciones". Además, cita una investigación estadounidense, la cual señala que tras un invierno cálido las siguientes epidemias de gripe, en un 72 %, "empezaban antes, tardaban más en terminar y producían muchísimos más casos de lo habitual , porque se perdía la inmunidad de un año para otro, ya que el virus sigue evolucionando". El equipo de Sanz publicó el pasado julio un estudio partiendo de esta hipótesis. En este caso, en que no ha habido nada de gripe, se puede esperar "algo similar".

Esta será la primera vez que la vacunación contra la gripe coincida con la del coronavirus para aquellos que aún no han completado la pauta y los grupos que este mes empezarán a recibir una tercera de refuerzo. No hay ningún problema en que ambas se administren a la vez, dice Sanz: "No hace que el sistema inmunitario funcione peor, ni que vayamos a estar peor", pues los posibles efectos secundarios "no se duplican".