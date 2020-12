Illa "vuelve" a Cataluña, el PSC intenta tapar sus falsos no e Iceta lo compara con Messi

Illa dijo no sin inmutarse a TVE. No sería candidato, sería Iceta. Pero ya sabía que iba a serlo. 24 horas después lo anunciaría. Preparado para ganar y para volver a Cataluña y de paso dejar Sanidad, lo más que probable que a manos de Darias, que podría dejar a Iceta en Política Territorial. Iceta pasaría de la política catalana donde ha fracasado a la nacional, si Sánchez no olvida su apoyo constante desde el primer momento.