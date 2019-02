Los independentistas al PSOE: “No nos intenten hacer mobbing' con la amenaza del tripartito de derechas"

Los independentistas aprietan al Gobierno al pedirlo que deje votar a los catalanes para poder aprobar los PGE. Los socialistas tienen dos alternativas: gobernar sin prespuestos o convocar elecciones. El PSC intenta ayudar ligando las cuentas de Cataluña a las nacionales, pero los nacionalistas no parecen estar por la labor.

Ofensiva independentista contra Sánchez. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha asegurado hoy que el exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras, no sólo comparte la presentación de una enmienda a la totalidad e los Presupuestos Generales del Estado, sino que como presidente de ERC ha participado en la toma de esta decisión. Ha advertido al Gobierno que ahora están en la "segunda vuelta" del debate de la moción de censura.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta , se ha abierto este martes a negociar los presupuestos de la Generalitat si el PDeCAT y ERC permiten con su apoyo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Si hay más margen económico, y esto implica aprobar los PGE, estamos dispuestos a negociar los de aquí". Pero los independentistas no están en eso.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano , ha contestado a la estrategia del Gobierno que les acusa de hacer la pinza con la derecha para evitar que salgan los PGE , vitales para seguir en poder a no ser que las estrategia sea mantenerse sin prespuestos. La sentencia de Campuzano ha sido clara: "el PSOE y el Gobierno se equivocan si pretenden hacerles 'mobbing' con la amenaza de la llegada del "tripartito de derechas".

"Sánchez no es lo mismo que Rajoy"

"En cualquier caso, lo que determine el resultado electoral será lo que decidan los ciudadanos y espero que, si hay unas elecciones generales en Cataluña, las fuerzas políticas soberanistas obtengan un gran resultado que ayude a conformar mayorías en el conjunto del Estado parecidas a las que hicieron posible la moción de censura. Si el PSOE es derrotado no será por nuestra responsabilidad, sino por sus errores", ha precisado.

Los presos no son moneda de cambio

Para el portavoz independentista, los dirigentes soberanistas presos "no son moneda de cambio" en el proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y ha condicionado el apoyo de su partido a que haya "espacios de diálogo" entre los partidos políticos "a nivel de todo el Estado" para abordar "el conflicto catalán". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Campuzano ha señalado que, "de aquí al viernes", tienen tiempo para adoptar la decisión de presentar o no enmienda a la totalidad a las cuentas públicas.

"Es muy evidente que, si el Gobierno no da salida a aquello que desde hace semanas venimos planteando, que es la necesidad de crear espacios políticos que permitan abrir la discusión política entre Cataluña y las instituciones del Estado, estaremos abocados a la presentación de esa enmienda a la totalidad", ha añadido.

A su juicio, si el Ejecutivo central "realmente tiene interés en que empiece la tramitación de los PGE", debe "entender que el Partit Demòcrata no le puede entregar otro cheque en blanco , que debe moverse. Por tanto, yo hasta el último minuto voy a esperar que el Gobierno mueva ficha", ha afirmado.

"Por eso, hasta el último minuto vamos a tener la mano tendida al Gobierno y al PSOE para ser capaces de desbloquear las dos cuestiones. Si el PSOE prefiere que los PGE no se puedan tramitar, pues tomará sus decisiones", ha añadido. En todo caso, ha insistido en que, "si de aquí al viernes, el Gobierno mueve ficha", su partido no presentará su enmienda a la totalidad a las cuentas y supone que ERC la retiraría.

"Se necesitan dos espacios: uno diálogo entre los Gobiernos - -que puede ser la comisión mixta Estado-Generalitat que se contempla en el Estatut, que hay que llenarlo de contenido político-- y, por otro lado, debe haber un espacio de partidos políticos que no sólo del ámbito catalán, sino operan en las instituciones del Estado que empiece la discusión política sobre el problema propio de fondo", ha indicado.

Para Carles Campuzano, "lo que no puede ocurrir es que vayan pasando los meses y que alguien crea que el conflicto entre Cataluña y el Estado se va a resolver dejando pasar el tiempo. El conflicto tan solo puede resolverse abriendo un espacio de diálogo que permita a todas las partes defender sus posiciones, sin impedimentos y sin imposiciones, para buscar una salida democrática basada en que sean los catalanes los que decidan el futuro político de Cataluña y eso hay que trabajarlo", ha indicado.

Campuzano ha dicho que, "si el PSOE no quiere abordar este proceso político", tampoco les puede decir a ellos que le den "la confianza para apoyar los PGE. Las cosas hay que construirlas y si de verdad pretendemos que los catalanes sean los que decidan el futuro político de Cataluña y que sea fruto de un acuerdo político y un proceso de diálogo que escuche a todas las partes, que no imponga ninguna posición, pero tampoco impida defender ninguna idea, necesitamos construir estos espacios de diálogo que hasta ahora no existen", ha indicado.