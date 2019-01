Cataclismo político en Podemos justo en el día en que se cumplen cinco años de su fundación. La decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las autonómicas con Carmena junto al proyecto de 'Mas Madrid' ha desencadenado una tormenta a la que Pablo Iglesias ha dado voz con un mensaje duro y rotundo . "No doy crédito a que nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid" ha dicho, mostrando su rechazo. Sin embargo, Errejón ha contestado advirtiendo que la medida beneficia a los intereses de todos: "no hay contradicción en ir de la mano", ha dicho, asegurando que es "el candidato de Podemos".

Iglesias: "Con todo el respeto, Íñigo no es Manuela"

Más allá, antes de finalizar su mensaje ha recordado: “Con todo el respeto, Íñigo no es Manuela”.

“Este cumpleaños no es feliz, pero, en este tiempo en el que un nuevo bloque reaccionario amenaza con destruir las conquistas democráticas, nuestro deber es levantarnos y trabajar para defender la dignidad, ha apostillado Iglesias.

Errejón contesta: "No hay contradicción en ir de la mano"

“No existe la menor contradicción. Los inscritos me hicieron una encomienda y un encargo. Eso no se hace solo con los que están ya convencidos”, ha recalcado, añadiendo que desde Podemos “nadie” le ha comunicado que ha dejado de ser el candidato.

En este sentido, y pese a la carta de Iglesias, Errejón ha defendido la confluencia con Carmena : “Lo hemos hecho en muchos sitios. Podemos elige candidatos que concurren en plataformas más amplias en otros lados. Yo soy el candidato de Podemos y no hay contradicción en caminar de la mano con Manuela Carmena. Que me informen si hay contradicción”, ha apuntado.

Más allá, atendiendo al comentario de Iglesias recordando que “Íñigo no es Carmena”, Errejón ha subrayado que “cuando las cosas se quieren decir, se dicen claras” , al tiempo en que ha asegurado que "siempre" ha "trabajado en Podemos” y el cambio ahora, simplemente es que a Podemos, Izquierda Unida y Equo se le suman las siglas de la plataforma de Carmena.

Además, sostiene que su anuncio no debería haber sorprendido a nadie porque su intención de confluir junto a la alcaldesa era pública y notoria: "Uno de mis defectos es que soy previsible. Esta reflexión la he hecho en artículos, en entrevistas y dentro de Podemos. Aquí no hay secreto alguno", ha enfatizado.