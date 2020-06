Irene Montero denuncia a una concejala de Vox porque las protestas ante su casa no son escraches sino acoso

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este martes que las protestas frente a su domicilio en las que participa una concejal de Vox en Galapagar no son escraches , sino acoso enmascarado en el que participan militantes de extrema derecha. En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Montero ha sostenido que "compara a afectados por la hipoteca" con simpatizantes de este espectro político "no tiene nada que ver" y es, incluso, "osado".

"Los escraches son una forma legítima de reivindicación, y después está acudir a diario durante más de un mes a casa de un político, en este caso un vicepresidente y una ministra, a decir que no van a parar hasta que nos vayamos a vivir a Venezuela", ha lamentado. En este sentido, la titular de Igualdad ha insistido en que la dirigente de Vox y el resto de personas que acuden a su domicilio no se congregan porque tengan una reclamación política que quieran trasladarle, sino porque su intención es "no parar" hasta que abandonen la casa.