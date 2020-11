Irene Montero descarta "multar a los puteros" porque ya se puede y no hay menos

¿Es multar a los puteros la solución para acabar contra la explotación sexual? No lo parece. E Irene Montero no cree que multar a los puteros sea la solución a un drama que va más allá y apunta al negocio, al hecho de que ya no son los clubes sino los pisos, los lugares de explotación. Montero tiene más planes: una ley trans, para dar visibilidad a gente que debe tener sus derechos y una ley del aborto que traerá polémica por la idea de Montero de que las menores no deben pedir permiso a sus padres para optar por esta vía. Y en cuanto a la violencia machista, la ministra quiere apostar por ayudar a la independencia económica de la mujer como un pilar fundamental.