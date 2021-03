Irene Montero entra en campaña: "Madrid no es seguro para las mujeres"

Si Pablo Iglesias dice que Ayuso acabará en la cárcel, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha considerado que Madrid no es seguro para las mujeres. La campaña por la presidencia de la Comunidad de Madrid promete ser dura. La senadora del Grupo Parlamentario Popular, Ana Camins, no ha andado a la zaga y le ha recriminado que Isabel Díaz Ayuso "ha conseguido ser presidenta por sus propios méritos y no por ser la mujer de absolutamente nadie".