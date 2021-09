Ayuso quitará las restricciones de aforos en Madrid desde el próximo lunes

El viaje de Ayuso a Estados Unidos ha estado cuestionado por no coincidir con la convención que está celebrando su partido, el Partido Popular. Pero la presidenta ha querido dejar claro que “no voy a estar ausente en la convención , estaré el fin de semana, pero tengo una agenda importante para Madrid y sus intereses, cerrada desde hace tiempo”

“No puede haber ninguna otra parte del partido porque vendo políticamente del mismo equipo que del propio presidente, por lo que es un debate que no es real ”, asegura Ayuso.

“Soy de los pocos políticos en España que más ha defendido en la historia reciente la labor de la Iglesia Católica y el respeto a los católicos, simplemente las declaraciones del Papa me sorprendieron. Pero sobre todo me sorprende más la corriente que hay contra España, contra su legado contra su historia, alimentado por los independentistas, nacionalistas y otros políticos de dentro y fuera de nuestro país. Si nadie dice nada, qué va a ser de nuestra empresa, de nuestro legado y sobre todo, lo más importante, qué va a ser de la verdad. Van contra España, van contra la hispanidad y sobre todo lo que hemos conseguido juntos y me parece insensato que esto se esté alimentando” denuncia Ayuso.