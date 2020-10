Díaz Ayuso se lía en una entrevista sobre el nuevo hospital de Madrid y se convierte en trending topic

Y la periodista volvió al asunto: "¿Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad de Madrid...? ¿No van a quedar desatendidos?". La presidenta: "No, es un nuevo hospital, que es una buena noticia. Lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar nada".

Díaz Ayuso concluyó argumentando: "yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material... Yo creo que eso a mí no me compete".