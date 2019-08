Ábalos sobre el Open Arms: "Me molestan los abanderados de la humanidad que no tienen que tomar nunca una decisión"

Así lo ha señalado Ábalos en una entrevista en ' El País ', recogida por Europa Press, en la querespecto a la situación de los inmigrantes a bordo del Open Arm'. "Va con nosotros porque es un drama humano, porque hablamos de Europa y porque", pero "me molestan los abanderados de la humanidad que no tienen que tomar nunca una decisión, los que creen que solo ellos salvan vidas, desde el ámbito privado", ha indicado.

En este sentido, ha defendido el Gobierno también trabaja para salvar vidas a través de Salvamento Marítimo, que "no pone un barco, sino bastantes más, y rescató el año pasado a 50.000 personas en el mar". A su juicio, una vez rescatados los náufragos, se trata de un problema de política migratoria, y no se puede "actuar unilateralmente". "España asume su responsabilidad, pero no la de otros países", ha enfatizado.