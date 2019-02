Informativos Telecinco

Sentado como testigo en el juicio del procés en el Tribunal Supremo, Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, ha defendido la decisión de aplicar el 155 en Cataluña ante una "situación de excepcionalidad", recalcando que buscaron los máximos apoyos para ello y ofrecieron, en vano y reiteradamente, rectificar al Govern de Puigdemont. "A todos les dejé claro que no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española ni la soberanía nacional. ¿A quién se le puede ocurrir que un presidente del Gobierno pueda negociar esto?", ha dicho, defendiendo que la decisión que había que tomar es la que llevaron a cabo.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido hoy como testigo en el juicio del procés en el Tribunal Supremo. Aquí, el que fue máximo mandatario del Partido Popular ha defendido la situación de excepcionalidad que llevó a su Ejecutivo a aplicar el 155, recalcando que “ningún presidente del Gobierno de ningún país, y en este caso de una democracia avanzada como España, pueda aceptar que alguien pretenda liquidar la legalidad de este país”.

En este sentido, ha señalado que lo ocurrido en el Parlament el 6 y 7 de septiembre escenificó precisamente eso: “se violaron los derechos de los diputados de la oposición y se liquidó la legalidad vigente por una ley que se llamaba la Ley de Transitoriedad Jurídica”, ha dicho, recalcando que en esas circunstancias, ningún presidente puede mirar para otro lado cuando se producen situaciones de esas características”.

No admití ninguna conversación sobre la soberanía nacional

En este sentido, el expresidente del Gobierno ha dejado claro que “en ningún caso” admitió "ninguna conversación sobre la soberanía nacional y sobre nuestro texto constitucional”, explicando que invitó a Carles Pugidemont, expresidente de la Generalitat a que fueran a las Cortes Generales a defender su posición ante ellos y los representantes de la soberanía nacional.

Eran plenamente conscientes de cuál era mi posición. No se llamaban a engaño, porque la dejé claro desde el primer momento. Yo no iba a autorizar de ninguna manera ese referéndum", ha recalcado, subrayando que "querían romper la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir sobre su país", e insistiendo: "España es la que quieran los españoles y no una parte de los españoles"

El artículo 155, una decisión que había que tomar

Cuestionado sobre los motivos y las razones que le llevaron a aplicar el artículo 155, Mariano Rajoy ha contestado enumerando: “El presidente usó varios criterios: el respeto a la soberanía nacional. En segundo lugar, el cumplimiento de la ley, porque detrás de las pretensiones de algunos está la liquidación de la ley. En tercer lugar, creo que hemos sido prudentes. Hemos hecho un gran esfuerzo. Ya se sabía desde hace mucho tiempo que nosotros no podíamos aceptar esto. Avisamos hasta la saciedad de que por ese camino no íbamos a ninguna parte. Hicimos un esfuerzo para conseguir el apoyo de todos, aunque mi partido tenía mayoría en el Senado. Incluso, le dimos la posibilidad de rectificar a quienes tomaron una decisión que consideramos equivocada”, ha dicho, refiriéndose a los requerimientos que le presentaron a Puigdemont para aclarar la declaración unilateral de la independencia.

“Ningún presidente puede aceptar la liquidación de la soberanía nacional"

A este respecto, tras recalcar que todo el mundo era consciente de que buscaron el máximo apoyo posible, ha criticado que ese diálogo que los independentistas reclamaban se hacía imposible en los términos que presentaban: “Dialogar con alguien que de lo único que quiere dialogar es de poner fecha y términos de cómo se liquida la soberanía nacional, no era posible, o por lo menos no lo era para mí como presidente del Gobierno de España”, ha dicho, recalcando que hizo “todo” cuando estaba en sus manos.

Subrayando que el artículo 155 solo se prevé en situaciones límites y, por tanto, claro que estaba preocupado, ha apostillado, no obstante, que “era evidente que la situación se veía venir” y que “los acontecimientos que se produjeron no surgieron de ninguna parte, y eso lo sabían todos. No había que ser muy avispado para ser consciente de eso”, ha dicho.

“Lo que hicimos el 1-O fue cumplir la ley”

“El 1-O de lo que se trataba fundamentalmente, de acuerdo con las resoluciones judiciales, era que se cumpliese la ley. Y se cumplió la ley, porque el día 4 la Junta Electoral Central dijo que no se había celebrado el referéndum. Ahí lo que hicimos fui cumplir la ley”, ha defendido al ser cuestionado por el referéndum del 1 de octubre, el cual ha distinguido del ocurrido el 9N “por un sinfín de circunstancias”. “Creo que no tenía nada que ver lo que ocurrió el 9N con lo que ocurrió el 1-O, pese a no ser tampoco muy ejemplar”, ha dicho.

Así mismo, al ser cuestionado por los enfrentamientos que ocurrieron aquel día, Rajoy ha afirmado que “en una situación como esa es normal que se puedan producir, sobre todo cuando hay voluntad en algunos casos concretos de que los haya”.

El riesgo del independentismo para la integridad territorial

Preguntado por los letrados sobre si vio la integridad territorial en peligro, Rajoy ha contestado defendiendo la aplicación del 155 tras intentar, en vano, que el Gobierno rectificase.

“Fueron muchas cosas las que ocurrieron. Intentamos dar la posibilidad de rectificar con los requerimientos, intentamos acordar con el mayor número de fuerzas políticas, pero es evidente que cuando se produce una declaración de independencia y se le pide al presidente de la Generalitat que rectifique y se niega a hacerlo, la decisión que tiene que tomar el Gobierno, en mi opinión, y por eso la hice, es la que tomamos”, ha subrayado.

Rajoy capea las preguntas de la defensa de Turull, Rull y Sánchez

abogado de Turull, Rull y Sánchez, Jordi Pina, ha tomado la palabra intentando poner en apuros al expresidente del Gobierno. Lo ha hecho iniciando con una pregunta sobre si Rajoy ha hablado con los testigos previos que han declarado durante la mañana, al haber hecho este una referencia, precisamente, a palabras de ellos. Salvando la situación e indicando que no ha hablado con ellos, se ha limitado a contestarle: “Yo leo los periódicos. Lo he leído en los periódicos digitales”. Elha tomado la palabra intentando poner en apuros al expresidente del Gobierno. Lo ha hecho iniciando con unaque han declarado durante la mañana, al haber hecho este una referencia, precisamente, a palabras de ellos., se ha limitado a contestarle: “. Lo he leído en los periódicos digitales”.

Más allá, Pina le ha preguntado sobre si a Rajoy le consta que hay alcaldes en Cataluña que sufrieron acoso durante el procés, a lo que ha contestado con rotundidad: “Muchos alcaldes socialistas, según tuvimos oportunidad de leer. Decir que no hubo ningún acoso ni ninguna crítica contra ningún alcalde es, con perdón, estar ciego”.

Por otro lado, tras defender que, como presidente del Gobierno, tomaba sus propias decisiones, refrendadas por el Consejo de Ministros y el Senado, y aclarando que obviamente había muchos, también dentro del partido, con diferentes ideas al respecto de las mismas, Rajoy ha vuelto a sacar el capote para volver a torear las preguntas de Jordi Pina. Ha sido ante la insistencia de éste por conocer si Urkullu “intentó intermediar o mediar entre la Generalitat” y él, profundizando en esa pregunta con el objetivo de saber si se reunió con él personalmente.

“En aquella época, como he dejado caer en una de las respuestas a otra pregunta, había muchas personas que quisieron hablar conmigo y hablaron, y supongo que habrán querido hablar con otros. A todos les dejé claro que no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española ni la soberanía nacional. ¿A quién se le puede ocurrir que un presidente del Gobierno pueda negociar esto? Es un sinsentido. Y lo peor es que se sabía. A todos les dije exactamente lo mismo. Tomé esa decisión (la de aplicar el 155) siendo consciente de que tenía que tomarla. Pusieron una situación imposible a sabiendas de que se arriesgaban a eso, que es lo peor”, ha dicho, evitando referirse específicamente a Urkullu. “Yo atiendo a todo el mundo”, ha reiterado, ante la insistencia del abogado para intentar, –recordándole que está bajo juramento–, saber si ese contacto se produjo de forma presencial.

No hubo manera. Rajoy se limitó al clásico ‘no me acuerdo’, ‘ha pasado mucho tiempo’, para evitar satisfacer sus pretensiones, si bien si ha recalcado que, “ahí no ha habido ningún mediador de nada”.

“Como ya he señalado, mis posiciones estaban claras y las de los otros también estaban claras. A mí me llamó mucha gente. A algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono. Tiene que entender que es muy difícil recordar si fue por teléfono o personalmente… porque ha pasado mucho tiempo. Pero todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto”, ha sentenciado.

