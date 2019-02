Comienza el juicio del procés, con Junqueras como cabeza visible

Hoy arranca en el Tribunal Supremo, el juicio del proces. Quizá el juicio más esperado y mediático de los últimos años. En el banquillo, doce líderes independentistas catalanes. Están acusados de promover y ejecutar la consulta secesionista del 1 de octubre de 2017, y la posterior declaración de independencia. Si hubo, o no, violencia será fundamental para determinar la posible condena.

A las diez de la mañana da comienzo, en el Tribunal Supremo, la vista oral que se prolongará alrededor de tres meses de manera que las sesiones no se solapen con las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. La clave está en si hubo violencia o no y, por tanto, si hubo rebelión o no. Los acusados se enfrentan a peticiones de penas que pueden ir desde los 7 a los 25 años. La sentencia podría conocerse antes del mes de agosto.