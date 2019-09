Junqueras en su mundo: espera ser declarado inocente y arremete contra Sánchez por irresponsable

Sigue sin entender por qué en prisión por convocar un referéndum de independencia (La Constitución como él bien sabe no lo contempla), cree que serán absueltos (no parece que por ahí vayan los tiros, aunque la duda está entre decidir si cometieron rebelión o sedición) y dice que solo será feliz cuando Cataluña sea libre. No solo eso. Junqueras también enmienda la plana a un Sánchez irresponsable y a un Puigdemont que no quiere elecciones, al contrario que ERC. Junqueras en estado puro.