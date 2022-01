El kit anticovid: test de antígenos, mascarillas y gel, un negocio que ha impactado en nuestros bolsillos

Facua advierte de que con esta regulación se va a seguir permitiendo un margen de beneficio descomunal. En este sentido, considera lamentable que el Gobierno haya decidido no intervenir de forma contundente en el mercado para poner fin a la especulación con este producto. "El precio máximo que va a establecer el Ejecutivo es incluso superior al que se aplica en los test de antígenos que se comercializan en establecimientos de otros Estados miembros de la Unión Europea. La decisión del Gobierno de España no hace más que poner como tope un importe similar al que se comercializaban los test en las farmacias antes de que estallase la sexta ola como consecuencia de la variante ómicron", señalan.

Portugal ha recurrido a esta opción el incluso los vende en droguerías a un precio máximo, regulado por el Gobierno, 2,10 euros. Reino Unido también ofrece los test de antígenos sin coste en farmacias, bibliotecas y centros médicos. A los estudiantes se los entregan incluso en el colegio para que los lleven a casa. En Italia no existe limitación de precio, por lo que su coste es bastante parecido al de España. Pero sí la hay en pruebas profesionales, donde no pueden superar los 15 euros en adultos y los 8 en niños. En Bélgica, también hay limitación de precios. En este caso, no pueden superar los 10 euros.