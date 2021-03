El ladrón del burundanga detenido: sus imágenes sin mascarilla han sido vitales

"Me tomé la bebida con una pastilla, ese polvo, y ya no recuerdo nada", señalaba una de las víctima, que daba positivo en benzodiacepinas, un medicamento hipnótico, sedante, y que produce amnesia. Se trata de la misma persona que entró en el bar de Barcelona y echó burundanga en el café de Lu, una camarera. "Me tomé el 'veneno' y estaba como muerta, no sabes", señala la víctima. El agresor esperó y cuando perdió el conocimiento le robó 2.000 euros.