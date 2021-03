El ladrón de la Burundanga robó a otro camarero con el mismo método: las imágenes, en exclusiva

El segundo robo fue en un bar de Barcelona el pasado 17 de marzo. Como contó Lu, la víctima, en 'El Programa de Ana Rosa', el agresor con la excusa de que le cobre el desayuno, aprovecha para echar la droga en el café de la camarera. El ladrón se llevó la riñonera de la agredida, con 1.670 euros que tenía para un implante dental. Esta no era la primera vez que lo intentaba, el día anterior intentó realizar el robo, pero la Burundanga no le hizo efecto a Lu y decidió no actuar. Varios clientes aseguraron en el 'El Programa de Ana Rosa' que el delincuente llevaba días merodeando por el bar para observar.