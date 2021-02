Laia, amiga de la chica que perderá un ojo: "Si hay que destrozar Barcelona, estoy a favor"

" Ella está a favor de la causa, pero no tenía gran emoción en venir a la manifestación ; de hecho, tuvimos que convencerla. Habíamos bajado de la plaza de Lesseps con las pancartas hasta estar delante de los antidisturbios. E l ambiente que había era de ganas de pelea. De forma pacífica no habíamos conseguido nada . Había un contenedor de los verdes, de vidrio, volcado y comenzamos a coger botellas y a tirarlas a los antidisturbios. Hubo un momento en que se veía que iban a cargar y nos dispersamos", explica Laia.

No ha sido hipócrita. Ha confesado que ella tiraba botellas a la policía. Entonces, según cuenta "un agente me apuntó, disparó, yo lo esquivé y cuando miré había una persona a mi lado herida". Laia no se arrepiente de nada aunque se siente culpable por incitar a su amiga a ir a la manifestación. En su defensa cree que la violencia es necesaria para defender la libertad de expresión y la desazón de los jóvenes ante un futuro incierto por la crisis. "No conseguimos nada con manifestaciones con pancartas. Si miras atrás, piensas en todo los derechos que hemos conseguido ha sido gracias a que el pueblo ha levantado los brazos y ha dicho hasta aquí".