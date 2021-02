Bronca política tras el tuit de Echenique: Carmen Calvo le acusa de alentar y Podemos evita pronunciarse

Calvo le acusa de "alentar" las protestas

Calvo ha reprochado a Echenique que se dedique a "alentar" las protestas. A su juicio, estos "acontecimientos no tiene nada que ver con la libertad de expresión" porque se cruzaron "líneas rojas" al recurrir a la "violencia".

"Ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia. Esa es una línea roja absoluta", ha sentenciado, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que fueron manifestaciones "que no procedían, que no estaba comunicada" y en las que "hubo detenidos, heridos y muchos daños materiales". Eso no se corresponde con la libertad de expresión de ninguna manera", ha recalcado.