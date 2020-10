Lastra pide a Casado que "rompa" sus acuerdos con Vox en Madrid, Andalucía y Murcia

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso , Adriana Lastra , ha reclamado este sábado al Partido Popular que se sume "a la respuesta conjunta" contra la pandemia de covid19 : "Las comunidades del PP no pueden quedarse aparte", ha asegurado. Esta petición la ha hecho la número dos de los socialistas en un acto celebrado en la sede de su partido por el Día Internacional contra el Cambio Climático.

El reto que tiene Casado por delante es demostrar que no desplegó hace dos días "un plan de marketing". Si no es así, el líder del PP debe, a su juicio, poner en práctica el cambio de rumbo en aquellas instituciones que gobierna gracias al apoyo de Vox, casos de las comunidades de Madrid, Andalucía y Murcia o del Ayuntamiento madrileño.

Para Lastra, "las comunidades" de este partido "no pueden quedarse aparte" porque no hay unos territorios a los que afecta el coronavirus y otros a los que no. De ahí que haya lanzado un nuevo llamamiento a la unidad. Llamamiento que ha hecho también el responsable de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el mismo acto.