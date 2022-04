Leonor, sin mascarilla, pero con piercing: y otro detalle del destape de su cara

En concreto, la Princesa de Asturias ha asistido a la jornada 'Disfruta de Internet con seguridad", organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Julio Verne si bien no está previsto a priori que intervenga, según las fuentes consultadas. Lo ha hecho sin mascarilla, destapando su cara como han hecho millones de españoles hoy y mostrando no solo que ha crecido sino algunos detalles que no han pasado desapercibidos: como su piercing y también la falta de algún diente, no se si sabe si a la espera de ortodoncia, nada que le haya impedido mostrar su sonrisa a todos los asistentes, encantados con su presencia.