La Lotería de Navidad ya está a la venta desde este jueves, cuando ha arrancado la tradicional campaña publicitaria de verano, que este año ha recurrido al humor y echado mano de los asistentes de voz de los móviles, como Siri, que suponen un avance tecnológico, pero no llegan a saber dónde caerá el Gordo.

El anuncio tiene como protagonista a una pareja que pasa el verano en la costa y cuyo marido se pasa el día preguntando constantemente al asistente de voz del móvil todos sus movimientos durante el verano. La voz femenina del asistente también le recuerda que tiene que tomarse la pastilla o que hacer cualquier otra cosa, pero en una ocasión la esposa es quien coge el móvil y pilla en un renuncio al asistente de voz al preguntarle dónde va a caer la lotería de Navidad de este año. "Lo siento, no he encontrado esa información", le contesta la voz, porque como dice la campaña "incluso los que más saben no lo saben".