Madrid adelanta el toque de queda a las 22, cierra la hostelería a las 21 y limita reuniones a 4 personas

"Además continuamos con la estrategia de zonas básicas de salud. Nos ha dado buenos resultados y continuaremos aplicándola. Es bueno actuar allí donde hay alta prevalencia de contactos. Se va a ampliar la restricción a 56 zonas básicas y 25 localidades o municipios. En estas zonas viven algo más de 1.605.000 madrileños, es decir, afecta al 24% de la población y en ella se concentra cerca del 30% de los casos contagiados por coronavirus en nuestra región. Recibirán un SMS que informará de que se encuentra en una zona restringida . Deberán respetar el perímetro y no Sali a no ser que justifiquen la causa".

¿Qué zonas tienen restricciones? ¿Estoy confinado?

Mensaje a los mayores: "Pido que solo salgan a la calle si es muy necesario"

Mando único para combatir la presión de los sanitarios, cada vez mayor

"La presión que tienen los profesionales sanitarios cada vez es mayor. El sistema de salud está tensionado. Es verdad que disponemos de un sistema robusto, pero no podemos llevarles al límite. No me cansaré de agradecerles su enorme esfuerzo y su compromiso cuando más los necesitamos. Por eso, en base a la orden 668 del 20 de junio de la Consejería de Sanidad, se tiene preparada la activación del mando único para organizar todos los recursos de hospitales públicos y privados de la región como una única red. Contamos con los mejores hospitales, centros de salud y servicios de SUMMA 112, pero estamos en momentos muy complicados de la pandemia. Por eso me gustaría que todos sepamos la importancia de llevar bien y bien puesta la mascarilla, respetar la distancia de seguridad y lavarse las manos; medidas muy básicas que seguimos recomendando porque son muy eficaces. Es verdad que tenemos ya con nosotros las vacunas, pero debemos ser muy precavidos, porque aún estamos muy lejos de alcanzar la inmunidad colectiva”, ha dicho, señalando que Madrid ya ha administrado más de 165.000 dosis, un 93% de las disponibles.