“Hay que hacer lo que recoge la EMA y las sociedades científicas, y desde luego el Ministerio está a tiempo, tiene hoy un Consejo Interterritorial en el que puede tomar una decisión donde prime la cordura y no el empecinamiento que ha tenido en hacer esto, que no sabemos realmente a qué responde, porque no hay ningún aval científico y es algo que no podemos apoyar de ninguna de las maneras”, ha indicado.