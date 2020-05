Madrid no pasó a la fase 1 al estar su capacidad de PCR "al límite": el Gobierno le pide más atención primaria

El Ministerio de Sanidad decidió mantener a Madrid en la fase cero en la desescalada al considerar que su capacidad de realización de pruebas PCR "está al límite de su capacidad" , aprecia que la Comunidad no aporta "aspectos claves" sobre los tiempos de disponibilidad de la información recopilada en su sistema de vigilancia ante el COVID-19, que debe consolidar en Atención Primaria , y entiende que no aporta detalles de refuerzo de personal necesario.

"La conectividad de la Comunidad en general, y de la capital en particular, es muy elevada, lo que incrementa el riesgo de propagación de la enfermedad a los municipios y provincias de su alrededor. Estos elementos requieren que se adopte una especial consideración la hora de realizar su valoración", desgrana el análisis de Salud Pública.

El informe confirma que el número de reproducción básica está por debajo de 1 desde el 30 de marzo y la curva epidémica también muestra una tendencia "descendente". "Se puede considerar que la circulación de SARS-CoV-2 en la Comunidad de Madrid es de nivel moderado, con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 39,74 sobre 100.000 habitantes, superior a la del conjunto de España", desgrana no obstante.

Dudas sobre si se garantizarán los profesionales "suficientes"

Además, en la referencia al plan de Recursos Humanos, el Ministerio afirma que " no se explican con detalle los mecanismos para garantizar la dotación de profesionales suficientes en toda la estrategia a desplegar y sobre los procedimientos para asegurar la disponibilidad de materiales para toma de muestras y de equipos de protección individual".

Esfuerzo en primaria que es necesario "consolidar"

"Los niveles de ocupación general (COVID y No COVID) muestran también una descongestión progresiva del sistema sanitario, lo que refleja las consecuencias de la fase descendente de la curva epidémica, lo cual debería permitir ir retomando la actividad asistencial habitual", concluye.

Requiere más protección de las residencias

No obstante, la evaluación del sistema de vigilancia no es tan positiva, pues el Ministerio requiere una "descripción más amplia" pues "no se detallan aspectos claves como los tiempos de disponibilidad de la información o cómo se integran las nuevas herramientas tecnológicas".