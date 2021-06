Pero el acuerdo no fue unánime y seis comunidades votaron en contra. La Comunidad de Madrid ya ha dicho que no acatará el documento, porque no lo entiende “de obligado cumplimiento” al no haber sido ratificado por unanimidad. Euskadi también ha adelantado que tampoco lo acatará.



Los horarios de cierre de la hostelería prometen una nueva batalla entre algunas Comunidades Autónomas y en Gobierno en este momento de la pandemia y esa batalla vuelve a estar encabezada, una vez más, por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Madrid espera que el Ministerio de Sanidad rectifique y busque el consenso con todas las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo sobre las nuevas restricciones en materia sanitaria. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid ha tildado de "imposición política" y "no sanitaria" el acuerdo, durante su visita a las obras de la Gran Vía madrileña.