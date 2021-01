El mapa de restricciones ante una tercera ola que no da tregua

- Aragón: confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia y de seis municipios de más de 10.000 habitantes, adelanto del toque de queda a las 22 horas, restricción de las reuniones a cuatro personas y adelanto a las 18 horas el cierre de todos los establecimientos comerciales no esenciales de viernes a domingo, hasta el 15 de febrero.

- Baleares : partidaria de nuevo horario de toque de queda. Sin confinamiento perimetral. Prohibidas en Mallorca e Ibiza las reuniones sociales y familiares entre personas no convivientes y en cierre de bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios hasta el 30 de enero. Los centros comerciales deberán cerrar si tienen más de 700 metros cuadrados de superficie en Mallorca y más de 400 en Ibiza, salvo en lo referido a la venta de artículos esenciales.

- Castilla y León : de forma unilateral ha adelantado a las 20 horas el toque de queda (medida recurrida por el Ejecutivo ante el Supremo), cierre perimetral por provincias y la limitación de las reuniones a cuatro personas no convivientes. Desde mañana cerrará todos sus centros culturales, suspenderá su agenda institucional de reuniones, incluido el Consejo de Gobierno que será telemático, y elevará el número de funcionarios que hacen teletrabajo.

- Extremadura: prohíbe la movilidad intermunicipal en todas las localidades y ha ampliado el cierre de la hostelería y comercio no esencial a los municipios de más de 3.000 habitantes, ya que hasta hora la limitación se aplicaba en los de más de 5.000.

- Murcia: quiere nuevo margen para el toque de queda. Prohibidas reuniones de personas no convivientes, excepto por razones laborales o para la actividad lectiva en los centros educativos. No permite el uso compartido de vehículos particulares por parte de dos personas no convivientes.