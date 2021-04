Margarita del Val advierte: “Como la India colapse, colapsamos todos nosotros detrás”

“La dosis de refuerzo ya se ha dado con la segunda dosis. Yo esos datos no los he visto. Lo que yo veo claro es que si Pfizer tiene datos que dice que sus vacunas no están proporcionando una inmunidad adecuada, mientras que las otras vacunas sí, lo que deberíamos dejar de hacer es dejar de vacunar con una vacuna que ha sido muy rápida, de primera generación, pero pasará a mejores vacunas más adelante ”, ha dicho Margarita del Val.

“El virus está aquí para quedarse y nos va a caer ante después”

“De lo que hay que estar asustados es de la infección, porque esa nos cae antes o después al 100% de la población. Seguro, eso ya lo sabemos: este virus está aquí para quedarse y nos va a caer antes o después. Ahora la elección es: o me vacuno, o me enfrento a la infección, y la infección tiene más incertidumbres. Las vacunas no, las vacunas son muy seguras”, ha subrayado.