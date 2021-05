Las elecciones del 4M en Madrid, resumida en memes: del riesgo al contagio al adiós de Pablo Iglesias

La jornada que se ha celebrado en pleno día laboral y en unas condiciones insólitas marcadas por la pandemia del coronavirus, ha marcado además, --y pese a todo- un récord histórico de participación. Sin embargo, no todo ha sido política, porque las redes sociales, como siempre, no han podido dejar escapar la ocasión de poner humor a algunas de las situaciones que se han dado a lo largo del día. Desde las larguísmas filas de gente en los colegios electorales, donde se en muchos casos se ha tenido que esperar más de una hora para votar, hasta los tumultos formados en las celebraciones por los triunfos electorales... los usuarios de la Red no han podido dejar escapar la ocasión para nutrirnos con un completo surtido de memes. No se han olvidado ni de la falta de distancia de seguridad en numerosos puntos ni del miedo de algunos de los presentes en las mesas. Tampoco del impactante anuncio de Pablo Iglesias manifestando que deja la política, ni de el sosegado carácter de Ángel Gabilondo, ni del último batacazo de Ciudadanos...