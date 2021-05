Pablo Iglesias deja la política

"Creo que no contribuyo a sumar; creo que no soy una figura política que pueda contribuir a que los próximos años nuestra fuerza política consolide su peso institucional, que podamos ganar en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento dentro de dos años. Y por tanto, cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son, cuando que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia… uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones: dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política"