Los detalles de la reunión entre Sánchez y Torra que dicen más de lo que parece

Pablo Iglesias es baja por una amigdalitis, pero Pedro Sánchez no. Y junto a él, Carmen Calvo, María Jesús Montero, José Luis Ábalos, Carolina Darias, Salvador Illa y Manuel Castells han sido los acompañantes del presidente en el jardín para recibir a la delegación catalana.

Esperando a Torra

El presidente junto a sus ministros ha esperado la llegada de Torra fuera de la Moncloa en un gesto más de respeto institucional. Alfred Bosch y Jordi Puigneró, los cuatro miembros de la delegación que no son del Govern: Marta Vilalta, Josep Maria Jové, por ERC; Elsa Artadi y Josep Rius, por JxCat. Después lo ha hecho Pere Aragonès, marcando su propio perfil. Josep María Jové, de ERC que está imputado en la causa del juzgado 13 de Barcelona porque se le considera " el arquitecto del procés", que narró en su famosa Moleskine estaba en la mesa. Y tenía libreta.

Calvo contenta: todos sentados

Torra, diferente a otros presidentes autonómicos

Entre banderas y con el lazo amarillo

No han faltado las banderas de ambos negociadores aunque Torra no ha renunciado a su pin amarillo. Ya se sabe que esto es un cúmulo de gestos. Si los independentistas no renuncian a la autodeterminación y la amnistía la solución se antoja compleja y más con las elecciones catalanas a la vista. Otra cosa es que gesto a gesto se logren los presupuestos.