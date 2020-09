Un micrófono pilla al ministro de Justicia tras el "Viva el Rey" de los jueces: "Se han pasado tres montañas"

A su término de ese acto los micrófonos han podido captar la frase: "Se ha pasado tres montañas". Previamente, en su intervención, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, había exteriorizado el "enorme pesar" que ha supuesto para toda la carrera judicial la no asistencia del rey Felipe VI a esta cita, que ha tenido como colofón un sonoro 'Viva el Rey'.

Sin embargo, el ministro de Justicia no reconoce su voz en la frase "se han pasado tres montañas" que ha sido captada pon ese micrófono abierto en la entrega de despachos, según han señalado a Europa Press fuentes ministeriales.

García Egea: ¡Viva el Rey!

A su entender, es un "precio que no se debe pagar nunca". "¿Acaso Pedro Sánchez solo va a dejar entrar en Cataluña a aquellos que tengan el OK de los independentistas? ¿Solamente con Sánchez en el Gobierno pueden entrar en Cataluña aquellos que no molesten a sus socios?", se ha preguntado García Egea tras reunirse con los presidentes de la patronales turísticas hoteleras de Canarias.