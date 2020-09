El consejero de justicia de Madrid, sobre las medidas de restricción: "No se trata de cerrar, se trata de limitar la movilidad"

Además, se ha comunicado que habrá medidas nuevas de restricción en Madrid, de las cuáles quiere saberse cual es el criterio: "Todo dependerá de cómo evolucionan las cifra, lo que mide la situación de Madrid es el número de contagiados y está aumentando geométricamente, lento, no exponencialmente como en el mes de abril. Las medidas serán con criterios objetivos no caprichosos, sacrificarnos 15 0 20 días nos puede asegurar un éxito respecto al virus. No se trata de cerrar Madrid, se trata de limitar nuestra movilidad. Hay que infundir más miedo al virus que a las sanciones". Reconociendo que los madrileños están teniendo una muy buena actitud respecto a esto: "Solo un número muy limitado de ciudadanos, muy 2 o 3% ni daban explicaciones ni llevaban documentos, llamo a los ciudadanos a que se planteen lo que no deben hacer".