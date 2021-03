La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha asegurado este miércoles que ha puesto su cargo a disposición de los madrileños para que el martes 4 de mayo puedan elegir qué políticas quieren en las urnas . " No me puedo permitir que Madrid se pare ahora ", ha dicho.

"No me puedo permitir que Madrid se pare ahora. No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe. No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios y la hostelería o que destruyan el tejido empresarial de Madrid. O que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí", ha señalado en su comparecencia.