Aguado ataca duramente a Ayuso: "Es una irresponsabilidad, seguro que su encuentro con VOX tiene algo que ver"

Ataca a Díaz Ayuso y deja caer un posible acuerdo PP-VOX

"La presidenta de forma unilateral ha decidido romper la palabra dada, el acuerdo de Gobierno y mandar a seis millones y medio de madrileños a las elecciones ", explica enfadado. "Me parece una temeridad convocar elecciones por como está la situación, es abrir la puerta a una inestabilidad a que la comunidad descarrile en el tema sanitario, económico y social ", añade.

"Ojalá rectifique", dice resignado Aguado. Sin embargo, el político ha desvelado qué palabras ha intercambiado con Ayuso: "Le he dicho que es una irresponsabilidad, que piense en los madrileños y que deje de pensar en su partido e interés personal". Por último, tras un posible pacto entre PP-VOX, Aguado no tiene piedad y ataca a la presidenta: "No lo descarto, su encuentro en la cafetería del jueves tendrá mucho que ver con esto".