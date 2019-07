El efecto colateral del no es no a Iglesias: los gobiernos de Navarra y Rioja saltan por los aires

Son los efectos colaterales del no es no de Pedro a Pablo . El PSOE no lo quiere en el Consejo de Ministros para evitar que desde él forme un Gobierno paralelo, más aún cuando Podemos lo que quiere son carteras sociales con alto valor mediático. Esto conllevaría a que sería Iglesias el que se beneficiaría de las medidas que más réditos electorales darían mientras que el Gobierno es el que tendría que mostrarse firme ante la sentencia del procés y la posibilidad de aplicar el 155 si la situación fuera a mayores.

Posiciones alejadas a pocos días de un debate de investidura quesi no apoya la celebración de un referéndum de autodeterminación. El Gobierno asegura que eso está fuera de cualquier negociación. La postura de Torra no la comparten todos en su propio partido. Y mientras,Ante el bloqueo, los expresidentes

Bildu y Podemos se lo piensan en Navarra

Y los efectos colaterales del no acuerdo de investidura han llegado a Navarra y Rioja. En ambos Podemos no quiere dar el gobierno al PSOE gratis. Y en Navarra, el Gobierno de María Chivite en Navarra sigue pendiente: Geroa Bai y Podemos quieren una coalición mientras que el PSN apuesta por un Ejecutivo monocolor. Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado este jueves que su partido aún no ha tomado ninguna decisión sobre qué votará en un proceso de investidura de María Chivite (PSN) en Navarra y que se debate entre la abstención y el no, ya que en ningún caso contemplan votar sí. El enfrentamiento entre Sánchez y Pedro no solo aleja la posibilidad de un gobierno de izquierdas sino que ya tiene efectos colaterales.