Navidad con freno: Galicia prohíbe los cócteles navideños y Salamanca se queda sin fiestas universitarias

La Xunta de Galicia ha publicado las nuevas normas con las que, de momento, pretende superar la Navidad, en palabras del presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, quien sostuvo que si no empeoraba la situación, se mantiene la prudencia y seguía el mismo ritmo de vacunación, no se impondrían medidas adicionales. Eso sí, se endurecen los eventos navideños, con la prohibición de cócteles, y se extiende el certificado covid (por el momento para mayores de 12 años) para más actividades, informa Europa Press. País Vasco se plantea no tener cabalgatas.