Alba Casillas desvela si le gustaría ser madre: ''Mis relaciones son como los móviles, al año se cambian''

Mariona ha abierto el debate al preguntarles a sus compañeros si les gustaría tener hijos

Alba Casillas se ha abierto y se ha sincerado en 'Los vecinos de la casa de al lado' sobre la posibilidad de ser madre

Alba Casillas se ha sincerado con sus compañeros de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el reality que se puede ver en Mitele PLUS, y lo ha hecho para abrirse sobre un tema muy importante para ella.

Mariona les preguntaba a sus compañeros si les gustaría tener hijos y con ello se abría el debate. Alba Casillas desvelaba cómo se siente sobre la posibilidad de ser madre en un futuro:

‘’A ver por un lado sí, pero es que tengo que encontrar muy bien a la persona. Yo ahora estoy muy bien con mi pareja, pero por estar bien ocho meses no pienso en tener un hijo’’, se sinceraba Alba.

‘’Yo ahora que estoy como una peonza que parezco Willy Fog, pues como comprenderás, no. A parte con una persona con la que llevo ocho meses no voy a tener un hijo y con los que he estado, menos mal que no los he tenido’’, continuaba.

La concursante revelaba que nunca ha encontrado a la persona perfecta: ‘’He querido mucho, pero nunca he sentido el ‘quiero que sea el padre de mis hijos’. Porque me han fallado, porque no me los he creído, porque el que me he creído no me ha gustado, porque el que no, lo veo un buen novio, pero un padre de mierda. Que no es que yo vaya a ser una madre de la hostia’’