Los negacionistas de Barcelona imitan a los de Bilbao y provocan una batalla campal con los Mossos

Los manifestantes han lanzado piedras, petardos y hasta vallas contra los agentes, que intentan poco a poco controlar la situación. Los protagonistas son cientos de personas que, al grito de "libertad", se han enfrentado contra los Mossos porque no toleran el estado de alarma puesto en marcha desde el Gobierno central para aplicar el toque de queda en Cataluña.

Las escuelas permanecerán abiertas pero en secundaria se podrían hacer clases virtuales en los cursos superiores y se suspenden las extraexcolares, excepto las que se hacen en grupos burbuja. Se anulan actividades deportivas, entrenos y se cierran gimnasios, excepto competiciones oficiales donde no se permite el público. Estas medidas se suman al cierre de bares y restaurantes que anunció el Gobierno catalán el 16 de octubre para evitar una mayor propagación del coronavirus.

El Govern espera no confinar domicilios

El Govern confía en vencer la curva de contagios del coronavirus con las nuevas restricciones aprobadas ayer bajo el estado de alarma, como aislar los municipios en fin de semana, pero no descarta pedir el confinamiento domiciliario si los datos no mejoran en las próximas dos semanas, algo que el Ministerio descarta por ahora. El secretario general del Departamento de Salud, Marc Ramentol, ha considerado este viernes que el confinamiento domiciliario ha de ser siempre "la última alternativa", pero no lo ha descartado.