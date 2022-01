José Luis Martínez-Almeida abre las puertas del Mutua Madrid Open a Novak Djokovic: "Sería un gran reclamo"

La polémica en torno al tenista serbio Novak Djokovic y su deportación de Australia por no cumplir con los requisitos en su visado al no estar vacunado, lo que tras un litigio judicial le ha obligado a decir adiós a su deseo de jugar el Grand Slam en el país, continúa. El número 1 del mundo ya está en Belgrado, donde hoy ha sido recibido por sus compatriotas como un auténtico héroe nacional, pero su llegada, no obstante, ha coincidido con otro varapalo para él: el anuncio de Francia de que tampoco le dejará jugar el Roland Garros si no se vacuna.