Francia rectifica: Novak Djokovic tampoco podrá jugar Roland Garros si no se vacuna

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en Australia, para entrar en Francia no hay que tener la pauta completa de vacunación imperativamente . Se puede llegar al país con un pasaporte sanitario que pruebe disponer de un test negativo en su lugar. No obstante, el proyecto de ley sobre el certificado de vacunación que debe entrar en vigor a finales de esta semana (está todavía pendiente de un recurso ante el Consejo Constitucional) va a imponerlo para tomar algo en un bar o en un restaurante, para ir al cine, a un espectáculo o a un estadio, pero también para utilizar los transportes públicos de larga distancia (autobuses, trenes, aviones o barcos).

"La decisión del juez puede cambiar la historia del tenis", apostillaba el sueco Mats Wilander. "Su carrera está en juego y es posible que tenga que hacer algo que no quiere. Era el gran favorito y tenía una gran oportunidad de ponerse por delante de Roger y Rafa, pero creo que la decisión es justa. Han muerto millones de personas por el coronavirus y los australianos han sufrido mucho por las restricciones, en lo físico y lo mental", agregó el ex número uno en el canal Eurosport tras conocer la decisión de Australia.

Rafa Nadal ha comentado la situación de Djokovic tras ser expulsado de Australia y jugar su primer partido en un torneo en el que no estará su gran rival: "Ya estoy cansado de esto. Hace una semana, cuando ganó en la primera instancia, dije que la justicia había hablado. Dijeron que la visa era correcta y era lo justo. Ayer la justicia dijo algo distinto y nunca iré en contra de la justicia. Lo que creo es que lo ideal en el mundo del deporte es que los mejores jueguen los mejores torneos. Si Djokovic hubiese jugado era lo mejor para todo el mundo. No puedo decir más porque la situación está muy clara ahora mismo", ha señalado el campeón español.

Nadal ha manifestado su sensaciones respecto a los problemas de Djokovic por no vacunarse. "Siempre he tenido respeto para mis rivales. Y con Novak no ha sido una excepción. Le deseo lo mejor. Creo que la situación se complicó y no creo que sea el único que ha hecho las cosas mal. Hay más responsables. Pero él es uno de los responsables. Me hubiera gustado que jugara".