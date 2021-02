Los manifestantes hacen oídos sordos a las peticiones del Govern: más batalla campal proHasél

Pidieron las autoridades manifestarse en paz en favor del rapero Pablo Hasél. Pero no. Los mismos que salen a la calle, en teoría para defender la libertad de expresión, no tienen empacho en usar la violencia. O en destrozar locales, ya bastante arruinados por la pandemia. Y siempre parecen ser los mismos. Nada de manifestarse en paz. Mejor destrozar mobiliario urbano. Así un grupo de radicales ha protagonizado de nuevo este miércoles violentos disturbios en el centro de Barcelona tras una manifestación de protesta por la detención del rapero Pablo Hasel. Son imágenes que ya no sorprenden porque ya se recuerdan de hace meses.