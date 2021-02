Una herida en las violentas protestas por el encarcelamiento de Hasel pierde un ojo

Una dona ferida per l’impacte de bala de foam en la manifestació #LlibertatPabloHasel d'ahir a Bcn ha perdut l'ull‼️



Necessitem imatges per investigar els fets: Entre 20.30 i 20.45h a Via Augusta entre Diagonal i Travessera de Gràcia.



📲 saidavi@iridia.cat

📷 @angelgarciafoto pic.twitter.com/qajJ84la5t