Objetivo Illa: comienza la campaña más temida por los independentistas

El líder del PSOE ha dedicado parte de su intervención a recordar la situación provocada por la pandemia de coronavirus y las decisiones adoptadas para hacerle frente y ha señalado que si se ha luchado para que el virus no robe vidas, también hay que luchar sin descanso para que no robe el derecho legítimo a un nuevo Govern que necesita Cataluña. Al igual que se ha mostrado convencido de que se va a dejar atrás a la covid-19 "dentro de muy poco", también ha dicho que se va a dejar atrás una década de gobiernos de ultraderecha, momento en el que ha mostrado su satisfacción por el hecho de que, en referencia a Donald Trump, el mundo se haya librado de un presidente "grotesco" y "nefasto" que " impulsó la mentira, dividió su país y puso en riesgo a la democracia".

Puigdemont arremete contra el Estado y contra Illa

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no cambia. Ha llamado a sus votantes a ir a las urnas ante un Estado que quiere "provocar miedo". Con ese miedo se refiere a que los independentistas pueden perder. No lo cree el prófugo de la justicia -o exiliado en opinión de Iglesias- "Las elecciones son nuestro terreno de juego. Cuando salimos a disputar el partido, ganamos. A nosotros no nos veréis en despachos arreglando resultados. Tenemos siempre el árbitro que juega con el equipo rival. Las urnas no nos dan miedo", ha reivindicado en un acto telemático en un plató de televisión, al que se han conectado más de 2.700 personas. Illa ha sido el blanco de sus críticas. Y ha sido duro. "Han facturado a Cataluña el peor ministro de Sanidad de toda la Unión Europea".