¿Tercera y cuarta dosis? Ómicron ha sido una "variante dulce", la vacuna esterilizante es la bala contra el covid

Los expertos parecen tener claro que ómicron, pese a su ritmo de contagios y ser solo un 25% menos letal que delta no ha dejado de ser una variante dulce, más leve. El gran peligro no es la tercera o cuarta dosis -los expertos esperan que llegue cuanto antes la vacuna esterilizante- sino que llegue una variante de las zonas del mundo no vacunados que puedan desarollar una variante más letal. Cuántas dosis de refuerzo más habrá que ponerse. El virólogo belga Peter Piot, asesor de la UE, pronostica una vacunación anual contra el covid y una explosión de contagios cada invierno de un covid más leve. Alfredo Corell Almuzara inmunólogo, catedrático de universidad y divulgador científico español, miembro de la Sociedad Española de Inmunología, considera que ómicron se ha convertido en una variante dulce que ha provocado millones de contagios lo que extenderá más la inmunidad, pero vaticina que el gran riesgo son las zonas del mundo con variante muy baja.