Pablo Iglesias hace un alegato en favor de la República en pleno coronavirus

Iglesias hace un alegato en favor de la República en la que no hubo corrupción ni desigualdad, donde mandaba el pueblo y no los poderes económicos (se intuye que hoy con él como vicepresidente del Gobierno sí que mandan los poderes económicos) y donde no había un Jefe de Estado vestido de militar -en clara referencia al Rey-. Llama la atención la referencia al Ejército subordinado al poder civil, como si hoy no lo estuviera en grado sumo como además está demostrando en pleno coronavirus haciendo una labor más social que militar: "A todos los compatriotas que imaginaron un país, una República, donde nadie fuera más que nadie y todos –todos– fuéramos iguales ante la ley; donde mandara el pueblo y no el poder económico; donde la corrupción no fuera un instrumento para burlar la democracia; donde jamás viéramos a un Jefe del Estado aparecer vestido con un uniforme militar, porque es un representante del pueblo; donde el ejército estuviera subordinado al poder civil"