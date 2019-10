Iglesias: "Lo que ocurre en Cataluña no es un problema de orden público, es un problema político"

"Torra ha actuado de manera nefasta"

“Él tiene la responsabilidad política de la actuación de los Mossos. Él y su consejero de Interior. Además, se han coordinado bien con la Policía Nacional. Creo que la mayoría del independentismo ha manifestado su rechazo a la violencia, y creo que una de las características de este movimiento, que le ha dado fuerza, es apostar precisamente por las vías pacíficas. Creo que todo el mundo, en Cataluña y en España, rechazamos esta violencia que se está dando, pero al mismo tiempo lo que ocurre en Cataluña no es un problema de orden público; es un problema político que requiere de soluciones políticas. Y lo que tendríamos que estar haciendo las fuerzas políticas no es aprovechar electoralmente Cataluña para ver cómo nos va en las próximas elecciones, sino buscar soluciones. Esto no puede ser una excusa de Pedro Sánchez para acabar gobernando con el PP”, ha sentenciado, antes de apuntar: “Tenemos que ser todos lo suficientemente responsables para saber que con el tema catalán todos vamos a tener que sentarnos y ceder y buscar soluciones en el marco de la ley y que al mismo tiempo esto no sirva de excusa para que algunos imprudentemente rasquen votos”.