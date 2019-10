Piqueras cara a cara con Iglesias: "Hablar con los demás es un problema de Sánchez"

Iglesias no tiene grandes adjetivos, pues, para la labor de Sánchez respecto a Cataluña (donde hoy ha recibido pitos e insultos) y tampoco para Torra, al que considera nefasto y para el que ha pedido su dimisión. Pese a ello, Iglesias considera que "no es entendible que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, no hablen entre sí", y ha apelado a la responsabilidad institucional de ambos. "Sánchez tiene la obligación de hablar con Torra. No se entiende que las policías estén coordinadas, y los representantes no. Hemos padecido un presidente en funciones que por su dificultad para dialogar nos ha llevado a una nueva repetición electoral. No puede ser que Aragonés hable con Calvo y el presidente con Torra no", ha señalado el líder de Podemos.